Weil mitten in der enormen Hitze die Klimaanlagen in zwei Regionalzügen gestört waren, hat die Deutsche Bahn am späten Nachmittag Rettungskräfte zum Düsseldorfer Flughafen-Bahnhof gerufen. "Wir hatten selbst die Rettungskräfte informiert", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Außerdem sollte Wasser für die Betroffenen bereitgestellt werden.

Die Reisenden hätten eigenständig am Bahnhof aussteigen und die nächsten Züge nutzen können. Wegen einer Weichenstörung habe einer der beiden Züge eine Zeitlang auf der Bahnstrecke gestanden, ehe er habe weiterfahren können. Wie viele Bahnreisende betroffen waren, konnte die Bahn nicht sagen.

Nach Angaben der Feuerwehr Düsseldorf fanden die Einsatzkräfte, unter denen auch ein Notarzt war, keine verletzten Fahrgäste vor. Eine als kollabiert gemeldete Person sei selbst aus dem Zug ausgestiegen und habe sich vom Einsatzort entfernt. Der Notarzt habe sich andere Fahrgäste angeschaut - dabei habe sich nicht bestätigt, dass es Verletzte gegeben habe, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Bundespolizei hatte Evakuierung angekündigt

Zunächst war die Bundespolizei davon ausgegangen, dass einer der beiden in der Hitze stehen gebliebenen Züge nahe des Düsseldorfer Flughafen-Bahnhofs evakuiert werden müsse. Diese Information habe sich aber nicht bestätigt, sagte eine Sprecherin später.

Nach vorläufigen Zahlen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Nachmittag am Düsseldorfer Flughafen 36,8 Grad gemessen. Bestätigt sich der Düsseldorfer Messwert, wäre dies auch die höchste am Dienstag vom DWD in Deutschland gemessene Temperatur und der bisherige Jahreshöchstwert bundesweit.

Der Messwert vom Düsseldorfer Flughafen bedeute einen neuen Stationsrekord für Juni, sagte DWD-Meteorologe Erwin Hafenrichter. Der bisherige Höchstwert lag bei 35,2 Grad.

Von der höchsten jemals in einem Juni in NRW gemessenen Temperatur blieb der Wert aber noch ein Stück entfernt: In Herten im Kreis Recklinghausen hatte das Thermometer im Juni 2002 genau 38,3 Grad angezeigt.