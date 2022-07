Ein handfest ausgetragener Streit über eine volle Babywindel ist in Düsseldorf mit zehn Monaten Haft auf Bewährung und 1500 Euro geahndet worden. Zwar tauchte der Angeklagte zum dritten Mal in Folge wegen einer Coronainfektion nicht auf, die Richterin am Düsseldorfer Amtsgericht verhängte aber dennoch einen Strafbefehl gegen den Windelwerfer.