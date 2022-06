Düsseldorfer Altstadt Mann hantiert mit 20 Zentimeter langem Messer – von Polizei getasert

Durch den Einsatz des Tasers konnte der Mann überwältigt werden. Er wurde zunächst ambulant in einer Klinik behandelt, bevor dann ein Amtsarzt seine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik angeordnet habe.

Das Messer stellten die Polizisten am Sonntagnachmittag sicher. Zum Zeitpunkt des Einsatzes sei die Waffenverbotszone in der Altstadt zwar nicht in Kraft gewesen. Es habe sich aber dennoch um einen Verstoß gegen das Waffengesetz gehandelt.