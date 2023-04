Der Tatverdächtige, der 26-jährige Syrer Maan D., soll in seiner direkten Nachbarschaft innerhalb von zehn Tagen fünf Menschen mit Messern attackiert haben. Er steht im Verdacht, in der Nacht zu Ostersonntag (9. April) zunächst einen 35-Jährigen mit einem Messer tödlich verletzt zu haben. Nach SPIEGEL-Informationen deutet das Spurenbild offenbar darauf hin, dass der Tatverdächtige versucht hatte, sein Opfer zu enthaupten. Am 18. April soll er dann vier Männer in der Umkleide eines Fitnessstudios mit einem Messer attackiert haben, ein 21-Jähriger schwebt nach wie vor in Lebensgefahr. Beide Taten geschahen in einem Radius von weniger als einem Kilometer.