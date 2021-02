1. März um 00.01 Uhr Friseurin in Duisburg versteigert frühesten Termin

Am 1. März dürfen die rund 80.000 Friseurbetriebe in Deutschland nach monatelanger Zwangspause wieder öffnen. Der Ansturm dürfte groß sein – in Duisburg wird ein Termin auf besondere Weise vergeben.