Im Jahr 2021 hatte der Duisburger eine Spendenaktion für das im US-Bundesstaat Texas lebende Kind gestartet, das in einem Krankenhaus in St. Antonio behandelt wurde. Mehr als 750.000 Euro kamen dabei laut Anklagevertretung zusammen. Doch in Texas seien lediglich 43.000 Euro angekommen. Den Löwenanteil der Spenden habe der Mann »zweckwidrig« verwendet – unter anderem für Streamingdienste und Onlinewetten.