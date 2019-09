In Duisburg sind bei der Notbremsung einer Straßenbahn neun Menschen verletzt worden. Ein Fahrgast stürzte durch eine Scheibe, die dabei vollständig zu Bruch ging. Acht weitere Fahrgäste erlitten bei dem Vorfall am Freitagabend Prellungen.

Zuvor hatten Jugendliche gegen die Tür der Linie 903 getreten, wie die Polizei mitteilte. Einige aus der Gruppe hätten so versucht, noch in die gerade abfahrende Bahn zu gelangen. Dabei wurde die Tür demnach beschädigt und öffnete sich - was wiederum einen Warnton auslöste.

Die Zugführerin habe daraufhin eine Notbremsung ausgelöst, teilten die Ermittler mit. Dadurch fielen Fahrgäste hin, sieben Verletzte kamen in Krankenhäuser. Die Jugendlichen flüchteten.