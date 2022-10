»In der aktuell vorliegenden Auffindesituation ging von diesen Stoffen keine Gefahr aus«, hieß es weiter. Die Beamten stellten außerdem elektronische Datenträger, Handys und Pyrotechnik, darunter auch sogenannte Chinaböller, sicher.

Die durchsuchten Gebäude in und um Straußfurt stehen laut der Polizei in Verbindung mit vier Männern im Alter von 17 bis 33 Jahren, die der Polizei aufgrund kleinerer Delikte bekannt seien. Auf die Männer sei man aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung aufmerksam geworden. Sie seien am Freitag während der Durchsuchungen angetroffen worden, hieß es in der Mitteilung des LKA. Die Beschuldigten seien vernommen und Zeugen befragt worden.