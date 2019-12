Da steht eine Kuh auf weiter Flur: In Hessen ist die Bundespolizei ausgerückt, weil ein ausgebüxtes Tier sich auf Bahngleisen breitgemacht hatte - und so den Verkehr zum Erliegen brachte.

In mehreren Tweets erläuterte die Koblenzer Bundespolizei, wie das Problem gelöst wurde. Demnach ließ die Behörde zunächst die Strecke zwischen Wetzlar und Gießen vorübergehend stilllegen, um weder Tier noch Menschen in Gefahr zu bringen. Dann riefen die Beamten einen Tierarzt.

Dem gelang es unter Einsatz von Beruhigungsmitteln, die trächtige Kuh von den Gleisen zu lotsen. "Der Kuh geht es soweit gut", hieß es in einem Tweet, in einem anderen schrieben die Polizisten: "Wir sind dran."

Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte, sollte die Kuh namens Lotte eigentlich in eine Tierklinik nach Gießen gebracht werden, sei aber ausgebüxt, als sie vom Anhänger geführt wurde. Lotte war demnach in der Nähe eines Güterbahnhofs entwischt und auf die Gleise in Richtung Wetzlar gelaufen.

Am Mittag schließlich vermeldete die Polizei die Rettung der Kuh sowie die Wiederaufnahme des Zugverkehrs - nach mehr als vier Stunden. Auf Bildern war zu sehen, wie das Tier mit einem Viehtransporter abgeholt wurde. "Alles Gute für Lotte", hieß es auf dem Twitterprofil der Bundespolizei.