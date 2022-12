Twitter-Trend Weihnachten in fremden Betten

Welche Lösungen Menschen für dieses Problem finden, sieht man derzeit auf Twitter. Inzwischen ist es eine liebgewonnene Tradition, dass Nutzerinnen und Nutzer an Weihnachten Fotos von all den improvisierten Betten posten, in denen sie über die Feiertage übernachten müssen. Dabei nutzen sie den Hashtag »DuvetKnowItsChristmas«, ein Wortspiel mit dem englischen Begriff für »Bettdecke«.