Kleine Napoleone

Diese drei Jungen haben sich als Napoleon verkleidet. Leider regnete es an diesem Tag in Tarcienne in Belgien. Die kleinen Napoleone mussten daher Regenponchos überziehen, die so gar nicht zur Uniform passen wollen. Die Prozession, an dem die Jungen teilnehmen, findet zu Ehren des Heiligen Fiaker statt und eröffnet eine ganze Reihe von Folklore-Märschen in Belgien.