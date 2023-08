E-Scooter-Verbot in Paris Es hat sich ausgerollert

Weg mit den Dingern: An diesem Donnerstag verschwinden in Paris sämtliche Miet-E-Scooter aus dem Stadtbild. Bis zum 1. September müssen die drei verbliebenen Anbieter ihre rund 15.000 E-Roller von den Straßen holen. Die französische Hauptstadt hatte im Frühjahr eine Bürgerbefragung organisiert – mit eindeutigem Ergebnis: 89 Prozent der Teilnehmenden sprachen sich gegen die Roller aus.

Clement Pette, »Tier« Frankreich:

»Seitdem haben wir noch versucht, die Stadt Paris davon zu überzeugen, dass E-Roller eine gute Option neben all den öffentlichen Verkehrsmitteln in Paris sind, um Autostaus in der Stadt zu vermeiden und nachhaltige und praktische öffentliche Verkehrssysteme anzubieten. Leider waren wir nicht erfolgreich, und deshalb werden die Roller heute wieder entfernt.«

Zwar wurden die Roller in der französischen Hauptstadt rege von Touristen und auch Bewohnern genutzt. Doch wie auch in vielen anderen europäischen Großstädten blockierten sie Gehwege und waren ein Problem für die Verkehrssicherheit. Nicht alle teilen sich die Straßen gerne mit den geräuschlosen Zweirädern mit Elektroantrieb.

O-Töne:

»Das Fahren mit einem Elektroroller ist für die Fußgänger sehr gefährlich. Die Rollerfahrer halten sich nicht an Ampeln, sie halten sich nicht an Geschwindigkeitsbegrenzungen, sie halten sich an gar nichts.«

»Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, sie abzuschaffen. Ich denke, dass einige Leute nicht mit der U-Bahn oder dem Auto fahren können, so dass Fahrräder und E-Scooter ihre einzige Möglichkeit, sich fortzubewegen. Es gibt zwar Verkehrsunfälle, aber nicht sehr oft. Außerdem passieren jeden Tag irgendwelche Unfälle. Ein direktes Verbot von E-Scootern ist also keine gute Idee.«

»Am gefährlichsten finde ich, dass manchmal zwei oder drei Personen auf einem Roller fahren und sie dann auch noch Kopfhörer tragen. Es wäre gut, wenn die Behörden das unterbinden könnten. Vor allem, wenn sie Kopfhörer tragen und auf der Busspur fahren. Selbst wenn ich hupe, hören sie nichts, und das ist wirklich gefährlich.«

Um das drohende Verbot noch abzuwenden, hatten die Anbieter die Regeln für das Mieten der Roller in Paris im Dezember vergangenen Jahres noch verschärft. Doch es half nichts: Paris betrachtete den Ausgang der Bürgerbefragung als bindend – auch wenn sich an dem Votum nur 7,46 Prozent der 1,3 Millionen Wahlberechtigten beteiligt hatten. Für die Anbieter der E-Scooter ist das Aus ein schwerer Schlag. Seit 2018 gab es die E-Scooter in Paris.

Verschrottet werden die 15.000 Pariser Roller nun aber nicht. Die Verleiher verlegen sie vielmehr in die Vororte von Paris oder in andere europäische Städte, etwa nach Lille, Kopenhagen, London und Berlin – und die Probleme, die die Scooter machen, gleich mit.