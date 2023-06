Hochdosiertes Ecstasy Zweites mutmaßliches »Blue Punisher«-Opfer soll obduziert werden

Es gelte als gesichert, dass die 14-Jährige, die in einem Krankenhaus in Neubrandenburg behandelt wird, die besonders starke Ecstasy-Pille »Blue Punisher« genommen habe. »Da haben wir Zeugenaussagen«. Sie war am Montag in Neubrandenburg auf einem Gehweg liegend gefunden worden. Am gleichen Tag war die 13-Jährige aus Altentreptow verstorben. Der Ort befindet sich in direkter Nachbarschaft. Rathenow, aus dem das dritte mutmaßliche Opfer stammt, liegt rund 150 Kilometer entfernt.