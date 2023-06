Am vergangenen Sonntag geschah dann das, was ecuadorianische Medien als »Auferstehung« feierten: Bei der Totenwache in einem Beerdigungsinstitut in Babahoyo, etwa 208 Kilometer südwestlich von Quito, habe die vermeintliche Tote nach fünf Stunden mit der linken Hand »gegen die Kiste geschlagen«. Sie wurde daraufhin wieder ins Krankenhaus gebracht, ihr Zustand sei kritisch, hieß es.