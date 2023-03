Das Zentrum des Bebens der Stärke 6,5 lag in dem rund 140 Kilometer südlich der Hafenstadt Guayaquil gelegenen Ort Balao, wie die Behörden mitteilten. Auch in anderen Städten wie Quito, Manabí und Manta waren die Erschütterungen zu spüren, wie Menschen in den sozialen Netzwerken berichten.