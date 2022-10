Streit um Urheberrecht Ed Sheeran muss für »Thinking Out Loud« vor Gericht

Ed Sheeran soll geklaut haben. Sein Hit »Thinking Out Loud« soll zu sehr an Marvin Gayes Song »Let's Get It On« erinnern – wofür sich der 31-jährige Sänger nun in den USA vor Gericht verantworten muss, wie mehrere Medien berichteten. Ein Bundesrichter hatte demnach Bemühungen des britischen Sängers zurückgewiesen, den langwierigen Urheberrechtsstreit zu beenden. Schon vor vier Jahren reichte eine Firma mit Anteilen an Gayes Song Klage gegen den britischen Sänger ein und forderte eine hohe Millionensumme. In der Klageschrift heißt es, »Thinking Out Loud« habe ohne Erlaubnis mehrere Elemente des Gaye-Liedes kopiert, etwa Rhythmen, Harmonien, Hintergrundgesang und Tempo.