Das Oktoberfest ist für viele internationale Besucher der Inbegriff deutscher Kultur. Auch Ed Sheeran ist dabei offenbar keine Ausnahme.

Der britische Popstar ist derzeit für drei Konzerte in Deutschland und nutzte die Gelegenheit für einen Überraschungsbesuch auf dem Oktoberfest in Frankfurt am Main. Mit Lederhosen und Filzhut bekleidet legte er in einem Festzelt am Samstagabend einen kleinen Überraschungsauftritt hin. In den sozialen Netzwerken verbreiteten sich Aufnahmen des Auftritts. Festzelt-Betreiber Patrick Hausmann bestätigte zudem gegenüber der »Bild«-Zeitung , dass es sich bei dem Überraschungsgast wirklich um Sheeran handelte. Dieser habe gegen 23.30 Uhr völlig überraschend mit einer Entourage vor seinem Zelt gestanden, so Hausmann.