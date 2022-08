Der 43-Jährige war am Montagnachmittag laut Polizei mit einem autonomen E-Testfahrzeug bei Römerstein im Kreis Reutlingen unterwegs. In einer Kurve kam das Auto demnach aus bislang unklaren Gründen auf die Gegenfahrbahn und streifte dort ein entgegenkommendes Auto. Der 70 Jahre alte Fahrer sei in der Folge mit seinem Wagen frontal gegen ein weiteres Auto gestoßen. Dieser Wagen sei dadurch von der Fahrbahn abgekommen und habe sofort zu brennen begonnen.