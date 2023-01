Bei einem Messerangriff in Freiburg ist eine Frau getötet und eine andere schwer verletzt worden, wie die Polizei am Mittwochmittag meldete . Der mutmaßliche Täter, ein 63-jähriger Mann, wurde festgenommen. Warum der Tatverdächtige am frühen Mittwochmorgen die beiden Frauen vor einem Anwesen auf offener Straße im Freiburger Westen attackierte, wurde zunächst nicht bekannt.