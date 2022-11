Immer wieder war es in der Vergangenheit zu Angriffen auf Synagogen gekommen. Am 9. Oktober 2019 hatte ein schwer bewaffneter Mann versucht, in die Synagoge der Jüdischen Gemeinde in Halle einzudringen. Als das misslang, erschoss er in der Nähe zwei Menschen und verletzte auf seiner Flucht weitere Menschen schwer, ehe er festgenommen wurde .