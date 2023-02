Kampf gegen Banden El Salvador will weitere 30.000 mutmaßliche Gangster fassen

Nach der Massenverlegung von Bandenmitgliedern in ein neues Mega-Gefängnis in El Salvador will die Regierung weitere 30.000 mutmaßliche Kriminelle festnehmen. »Einige sind noch untergetaucht, andere haben das Land verlassen«, sagte Verteidigungsminister René Merino am Montag in einem Fernsehinterview. Im Kampf gegen die Banden wurde in dem mittelamerikanischen Land vor knapp einem Jahr der Ausnahmezustand ausgerufen. Etwa 65.000 mutmaßliche Kriminellen wurden seitdem festgenommen. Der Auftrag sei erst dann erfüllt, wenn der letzte Gangster vor Gericht stehe, sagte Merino.