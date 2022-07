Indes konnten tausende Einsatzkräfte in Slowenien einen Brand eindämmen, der seit etwa einer Woche wütete. Am Montag verblieben nur mehr 240 Feuerwehrleute in der Region, um die Situation zu beobachten, berichtete die Nachrichtenagentur STA. Nach diesen Angaben zerstörten die Flammen fast 4000 Hektar an Vegetation. Über den Schaden an Gebäuden in den betroffenen Dörfern lagen zunächst keine Angaben vor.