Panne bei »Folha de São Paulo« Brasilianische Zeitung erklärt Queen Elizabeth II. für tot

Eine der größten Zeitungen in Brasilien sah sich am Montag gezwungen, eine Korrektur zu veröffentlichen: »›Folha‹ hat aus Versehen einen Nachruf auf Queen Elizabeth II. veröffentlicht«, heißt es in der Erklärung. Der vorbereitete Text zum Tod der britischen Monarchin sei aufgrund eines »technischen Fehlers« veröffentlicht worden.

Am Montagmittag hatte die Zeitung »Folha de São Paulo« fälschlicherweise auf ihrer Internetseite berichtet, die Queen sei tot. Millionen Leserinnen und Leser in Südamerika konnten dort lesen, dass die Queen »im Alter von XX« gestorben sei. Und zwar »an den Folgen von XXXXXXXX«.

»Der Albtraum jeder Zeitung«

Dass er überhaupt veröffentlicht wurde, sorgte in den sozialen Netzwerken für allerlei Spott. Der britische »Guardian« hat mehrere Beispiele aufgelistet. So schrieb etwa der Comedian und Schauspieler Gregório Duvivier bei Twitter in Anspielung auf die »XX« bei der Altersangabe der Queen: »Wie süß, die ›Folha‹ will nicht verraten, wie alt die Queen war, als sie starb.«