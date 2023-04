Ein kleiner Meteorit ist Experten zufolge in Elmshorn in Schleswig-Holstein niedergegangen. Der Gesteinsbrocken, der etwa so groß ist wie ein Tennisball, habe bereits am Dienstag das Dach eines Hauses durchschlagen. Das erzählte eine Bewohnerin am Freitag, zuvor hatten die »Elmshorner Nachrichten« berichtet.