Elf Autos sind bei einer Massenkarambolage auf der A1 bei Elsdorf in Niedersachsen ineinander gefahren. 24 Menschen wurden nach Polizeiinformationen am Samstagnachmittag verletzt. Ein Schwerverletzter und eine leicht verletzte schwangere Frau wurden in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am Abend mitteilte. »Alle anderen Betroffenen dürften sich leichte Verletzungen zugezogen haben«, hieß es. »Durch den Rettungsdienst wurde ein sogenannter Massenanfall von Verletzten ausgerufen«. Es seien rund 15 Rettungswagen im Einsatz gewesen.