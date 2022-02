Eltern im Pandemiechaos Wenn die Lehrerin Corona leugnet

Verlorenes Vertrauen, viel Durcheinander und Coronaleugner im Klassenzimmer. Davon erzählen unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer in dieser Folge. Denn wir wollten von Ihnen wissen: Was erleben Sie als Eltern gerade in den Schulen und Kitas?