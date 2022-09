Für ihn sei es »das i-Tüpfelchen auf dem I«: Die britische Pop-Legende Elton John hat am Freitagabend ein Konzert im Garten des Weißen Hauses gespielt. Vor rund 2000 Ehrengästen sang der 75-jährige John Welthits wie »Your Song«, »I Am Still Standing« und »Rocket Man«. Gastgeber des Abends war das Präsidentenehepaar.