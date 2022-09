Bei einem Rettungseinsatz in einem Mehrfamilienhaus in Eltville am Rhein haben am Mittwoch elf Menschen mutmaßlich eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten. Unter den Verletzten seien sechs Feuerwehrleute sowie drei Rettungsdienstmitarbeiter gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.