Downing Street vorm EM-Finale Football's coming home to Boris Johnson

Als man ihn fragte, was er von knieenden Fußballern halte – eine Aktion gegen Rassismus –, sagte Boris Johnson: »Ich glaube nicht an Gesten.« Doch ein Blick auf Downing Street No 10 vor dem EM-Endspiel zeigt: Der Premier ist flexibel.