Gerüchte und Theorien

Am Montagabend wurde die Aufnahme von Ermittlungen aus dem Vatikan bestätigt, nachdem die italienische Nachrichtenagentur Adnkronos über die neue Entwicklung berichtet hatte. »Das sind gute Nachrichten«, sagte Pietro Orlandi, der Bruder der Verschwundenen, der Zeitung »La Stampa«. »Ich bin überzeugt, dass es im Vatikan viele Leute gibt, auch solche in hohen Positionen, die wissen, was damals passiert ist.«