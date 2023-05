»Im Landesinnern besteht die Gefahr von Überschwemmungen und Erdrutschen; an der gesamten Küste auch Mittel- und Süditaliens können Sturmfluten einsetzen«, teilte das Auswärtige Amt mit und warnt vor Reisen in die Region. »Besondere Vorsicht gilt momentan in den Regionen Emilia-Romagna sowie in Sizilien (jeweils höchste Alarmstufe).« In ganz Italien sei mit Einschränkungen zu rechnen.

Bürgermeister: »Das ist das Ende der Welt«

»Ich lebe hier seit meiner Geburt, aber so etwas habe ich noch nie gesehen«, sagte die Besitzerin des Hotels »Savio« in der Kleinstadt Cesena, Simona Matassoni. »Diesmal haben wir wirklich Angst«. Bewohner der kleinen Stadt konnten nur schwimmend ein dreijähriges Kind aus einer überfluteten Straße retten. Bürgermeister Enzo Lattuca rief alle Einwohner auf, »unter keinen Umständen in Untergeschosse oder Keller« zu gehen und sich nach Möglichkeit auch nicht im Erdgeschoss aufzuhalten.