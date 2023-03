Der genaue Preis der Uhr ist umstritten, in den sozialen Medien geben einige Nutzer an, sie sei 80.000 Euro wert. Der französischen Zeitung »L'Independant« sagte der Élysée-Palast: »Im Gegensatz zu dem, was in sozialen Netzwerken behauptet wird, kostet diese Uhr offensichtlich nicht 80.000 Euro. Der Preis ist öffentlich und Bell & Ross ist ein Hersteller, der Partnerschaften mit vielen Institutionen unterhält, darunter der Armee und der GSPR [Personenschutzgruppe des Präsidenten].« Macrons Uhr trägt das Präsidentschaftswappen , vergleichbare Modelle ohne persönliche Gravur kosten rund 2400 Euro.