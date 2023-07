Der EinkÀufer der Firma South West Terminal hatte im MÀrz 2021 Textnachrichten an mehrere Bauern geschickt und darin angeboten, im Herbst 86 Tonnen Flachs zu 17 Kanada-Dollar pro Bushel (rund 25 Kilogramm) zu kaufen. Der Landwirt aus Swift Current in der Provinz Saskatchewan nahm erfolgreich Kontakt auf und der EinkÀufer sagte am Telefon zu, einen Vertrag per Textnachricht zu schicken.

Wenig spÀter tat er dies, verbunden mit der Bitte an den Lieferanten, den Vertrag zu bestÀtigen. Der Bauer schickte das »Daumen hoch«-Symbol, will aber damit keine digitale Unterschrift vorgenommen haben. Es habe sich laut seiner Aussage nur um die Zusage gehandelt, sich zu einem spÀteren Zeitpunkt der Sache zu widmen. Im Herbst blieb dann die Lieferung aus und die Preise waren gestiegen.