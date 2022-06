Sexualstrafrecht Endlich was tun!

Die Veröffentlichung der Sonderauswertung stand im Zusammenhang mit dem Vorschlag der EU, einen umfassenden, anlasslosen Zugriff der Polizeibehörden auf private Chaträume zuzulassen, also eine praktisch unbegrenzte Schleppnetz- und Rasterfahndung im Netz. Da zuckt natürlich die so genannte Netz-Community (schöner Begriff übrigens für eine »Elite«) stark und berechtigt zusammen, weil man ist ja hier nicht in China und man kann auch alles übertreiben. Das stimmt genau, aber die Gegenargumente sind so schlicht wie bewährt: »Wer nichts zu verbergen hat …«, ist das eine, und die »Monster«-Kriminalberichterstattung das andere. Ihre Erfolgsaussichten sind leider nicht so schlecht wie von manchen erhofft; das zeigt schon die allseits mit ernster Miene vorgetragene Diskussion (in Form permanenter Wiederholung) unter Einbeziehung der Leitungsebenen. Wenn man in Deutschland fundamentale Grenzen staatlicher Befugnisse verschieben will, muss man über kleine Kätzchen oder über den Kinderschutz kommen; Geldwäsche und Mafia gehen nur ersatzweise. Das führt aber nicht dazu, dass sich wirklich etwas ändert, wo angeblich das immerwährende »Bekämpfen« keinen weiteren Aufschub mehr verträgt. Es handelt sich um Kommunikations-Schleifen, die unmittelbar, aber vertrackt mit dem wirklichen Leben und Leiden der Menschen zusammenhängen, diese aber nie (!) real erfassen.

Epilog

Hinweise wie dieser werden gern mit Schimpfkanonaden über das angebliche »Verharmlosen« usw. beantwortet. Das ist nicht sachgerecht und nützt weder der Strafverfolgung noch den Tatopfern. Wer die Straßen mit 40 Millionen wundertätigen Automobilen vollschmeißt, muss damit rechnen, dass sich Tote und Verletzte nicht werden verhindern lassen, selbst wenn der Rotlichtverstoß mit 15 Jahre Freiheitsstrafe bedroht wird. Analog: Wer ein Internet betreiben und sich nicht zum rechtlosen Objekt staatlicher Totalkontrolle machen lassen will, muss zwingend damit rechnen, dass es Betrug, Pornografie, Drohung, Hetze und Dreck im Netz geben wird. Dass man das Strafbare darunter verfolgen soll, ist grundsätzlich klar, im Einzelnen aber vernünftig zu diskutieren. Denn die Rettung liegt ja ganz offenkundig nicht darin, immer mehr Verfolgung zu fordern. Sondern in einer vernünftigen Diskussion darüber, was unvermeidlich ist und wie man dieses Unvermeidliche trotzdem in ein tragfähiges System integriert.