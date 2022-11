Weniger Kunstschnee, keine warmen Sessellift-Sitze, nachts kein Licht an den Bergstationen und keine Heizstrahler an den Brotzeithütten: Damit will die Bayerische Zugspitzbahn diesen Winter Energie sparen. Viele weitere Skigebiete in Deutschland, Österreich und der Schweiz könnten nachziehen.