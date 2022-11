Ministerpräsident im Energiekrisenmodus Bei Kretschmanns wird nur im Wohnzimmer geheizt

Die Energiekrise macht auch vor dem Hause Kretschmann nicht halt. Auf die Frage, wie kalt es bei ihm daheim sei, sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident am Dienstagabend in der ARD-Sendung »Maischberger«: »Wir heizen zu Hause sowieso nur ein Zimmer.« Es sei das Wohnzimmer in seinem Haus in Sigmaringen-Laiz nördlich des Bodensees.