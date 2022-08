In der Kirche seien Energiesparen und Klimaschutz schon seit Jahren wichtige Themen. »Die ökologische Transformation unserer Kirche wird jetzt noch einmal wichtiger«, sagte Bedford-Strohm angesichts der Energiekrise.

Bedürftigen im Winter warme Räume anbieten

Nicht nur in der evangelischen Kirche denkt man über Sparmodelle nach. In Berlin rief der Generalvikar des katholischen Erzbistums, Manfred Kollig, die leitenden Pfarrer schon im Juni dazu auf, den Energieverbrauch auf den Prüfstand zu stellen. Erzbischof Heiner Koch will in allen Pfarrgemeinden Heizkosten senken.