Die Kühltürme des Kohlekraftwerks "Schwarze Pumpe" – in der Kohleregion Lausitz. Noch wird hier Kohle abgebaut und verstromt – doch es gibt Pläne für eine nachhaltigere Zukunft. Der Kohlebergbau- und Stromerzeuger LEAG will die ostdeutsche Region in einen "Green Energy Hub" umwandeln. Teil der Transformation: Deutschlands größter Energiespeicher. Aber warum ausgerechnet hier?

Rainer Schiller, LEAG Head of Large Scale Energy Storage:

»Der Vorteil ist natürlich auf der einen Seite von den Kohle-Bereichen die Flächen zu nutzen und zum Zweiten natürlich: Die Kraftwerke sind alle an das Übertragungsnetz angeschlossen, an das 280 KV-Netz. Das heißt, wir haben damit auch eine sehr prädestinierte Stellung, dass wir direkt an diese Übertragungsnetze angeschlossen sind.«

Klar ist: Die Energiewende wird nicht funktionieren ohne die Möglichkeit, große Mengen an Wind- und Sonnenstrom zu speichern - für Zeiten von grauem Himmel und Flaute. Doch die Speicher brauchen Platz. Eine amerikanische Firma wurde mit dem Bau beauftragt.

Alan Greenshields, Europäischer Director ESS:

»Ich glaube, das Potenzial für die erneute Nutzung ehemaliger Kohlestandorte ist riesig: Diese Standorte haben umfangreiches Gelände, das die Unternehmen selbst besitzen, das Land kann für eine erneute Entwicklung genutzt werden.«

Entwicklung, die gefragt ist, denn die Zeit der Kohle geht langsam zu Ende – der Kohleausstieg ist beschlossene Sache. Spätestens 2038 soll das letzte Kohlekraftwerk stillstehen. Wenn es nach dem Koalitionsvertrag geht, im besten Fall sogar früher. In den Kohleregionen wie der Lausitz machen sich die Menschen große Sorgen um ihre Zukunft, wenn tausende gut bezahlte Jobs in Tagebau und Kraftwerksbetrieb wegfallen.

Rainer Schiller, LEAG Head of Large Scale Energy Storage:

»Natürlich hat das dann viele Einflüsse auch auf die Lausitz als solches. Es sollen neue Arbeitsplätze geschaffen werden an der Stelle, die einhergehen damit, die ganze Transformation, die Mitarbeiter, die jetzt in der Kohle arbeiten, die müssen dann auch schrittweise transformiert werden, wenn sie nicht schon in Ruhestand gehen. Wir haben eine ganze Menge an Zulieferern, die in den Bergbau- und Kraftwerks-Bereichen arbeiten. Das sind alles Themen, an die wir auch denken, die wir auch mitnehmen wollen.«

Das Batteriesystem soll 2027 in Betrieb genommen werden, kostet rund 200 Millionen Euro und soll eine Leistung von 50 Megawatt bringen – genug, um eine Kleinstadt mit Strom zu versorgen. Ein Anfang – aber auch nur ein kleines Puzzleteil in der Energiewende.

Alan Geenshields, Europäischer Director ESS:

»Wir müssen im Kopf behalten, dass das, was wir hier machen, wirklich riesig ist, das wird Deutschlands größte Batterie sein. Aber selbst die Lausitz wird noch mehr an Kapazität brauchen.«

Bis 2030 will LEAG jährlich 1 Milliarde Euro in die Entwicklung erneuerbarer Energien investieren, um die Umnutzung des Kohlestandorts voranzubringen. Geplant ist auch ein Solarpark, der bereits mehr als die Hälfte der Stromproduktion der »Schwarzen Pumpe« auffangen soll - die außerdem bei Bedarf direkt nebenan gespeichert werden könnte.