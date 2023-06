Wegen Unwettern hat die britische Billigfluglinie Easyjet insgesamt mehr als hundert Flüge am Flughafen London-Gatwick abgesagt. Am Sonntag seien 54 Verbindungen und am Montag 55 weitere annulliert worden, teilte die Airline laut der britischen Nachrichtenagentur PA mit. Darunter waren demnach auch Flüge nach Deutschland. Mehr als 15.000 Passagiere seien betroffen, hieß es.