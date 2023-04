Richter Shane Collery am Southend Crown Court begründete die harte Strafe mit einem Abschreckungseffekt. »Sie müssen bestraft werden für das Chaos, das Sie angerichtet haben, damit andere davon abgehalten werden, Sie zu imitieren«, sagte er PA zufolge bei der Strafmaßverkündung.

Die Gruppe »Just Stop Oil«, die mehrere Protestaktionen in England organisierte, fordert von der britischen Regierung einen sofortigen Stopp aller neuen Öl- und Gasprojekte. Im Februar waren fünf Mitglieder der Gruppe, die sich in London an dem Rahmen einer Kopie von Leonardo da Vincis »Das Letzte Abendmahl« festgeklebt hatten, zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Im vergangenen Jahr hatten Aktivisten in London außerdem das Meisterwerk »Sonnenblumen« von Vincent van Gogh, das durch eine Glasscheibe geschützt war, mit Tomatensuppe bespritzt.