Wie schon in den Jahren zuvor waren Angriffe mit Messern und ähnlichen Gegenständen die häufigsten Tötungsdelikte – bei etwa vier von zehn Fällen spielten diese Tatwaffen eine Rolle. Am stärksten war das Plus bei getöteten männlichen Teenagern. Messerkriminalität ist in Großbritannien unter Jugendlichen ein großes Problem, die Hauptstadt London gehört mit zu den Brennpunkten.