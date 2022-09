Entführungsfall Eliza Fletcher Polizei findet Leiche der gekidnappten Joggerin

Gegen sieben Uhr hatte Fletchers Ehemann die Polizei alarmiert, nachdem sie nicht vom Joggen nach Hause gekommen war.

DNA auf einem Paar Sandalen

Die Polizei nahm im Fall der Vermissten bereits am Samstag einen Tatverdächtigen fest. Seine DNA war in der Nähe des Tatorts auf einem Paar Sandalen gefunden worden. Der 38 Jahre alte Mann wurde nun auch wegen Mordes ersten Grades und Mordes ersten Grades in Verbindung mit Entführung angeklagt, teilte die Polizei mit. Angehörige von Fletcher und mehr als 20 Medienvertreter waren am Dienstagmorgen im Gerichtssaal bei der Anklageverlesung anwesend, bei der sich der Tatverdächtige auch wegen anderer Vergehen vor einem Richter verantworten musste.