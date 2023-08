Inzwischen hat der Pazifik-Tropensturm »Hilary« die USA erreicht. Das Zentrum des Sturms bewegte sich nach Angaben des Nationalen Hurrikanzentrums am späten Sonntagnachmittag (Ortszeit) nach Südkalifornien.

Zwei Tote durch Sturm in Mexiko

Zuvor war »Hilary« in Mexiko auf Land getroffen und hatte die Küste von Baja California erreicht. Dort gab es Medienberichten zufolge bereits zwei Todesopfer. Ein Mann kam infolge von Überschwemmungen entlang der Pazifikküste von Nordwestmexiko ums Leben, wie die Zeitung »El Universal« berichtete. Demnach wurde ein Lieferwagen in der Gemeinde Navolato im Bundesstaat Sinaloa weggeschwemmt. Der Fahrer wurde einige Kilometer entfernt tot aufgefunden. In der Stadt Mulegé in Baja California kam nach Informationen der Zeitung »Milenio« eine weitere Person bei dem Versuch ums Leben, einen Fluss zu überqueren.