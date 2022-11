Stärke 5,7 Erdbeben erschüttert Mittelitalien

Unweit des italienischen Küstenorts Rimini hat sich ein Erdbeben ereignet. Wie das Europäische Erdbebenzentrum EMSC mitteilte, hatte das Beben die Stärke 5,7.

Das Erdbeben wurde in einer Tiefe acht bis zehn Kilometern und 64 Kilometer östlich von Rimini in der Region Emilia-Romagna gemessen. Das erste Beben kurz nach 7 Uhr habe etwa 40 Sekunden gedauert, berichtete der "Corriere del Veneto". In der Stunde darauf habe es mindestens sechs weitere Beben der Stärke 3 und 4 gegeben.