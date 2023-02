Während am Boden Retter um das Leben von Verschütteten kämpfen, lässt sich das Ausmaß der Katastrophe aus der Luft zumindest erahnen.

Drohnenaufnahmen zeigen die Zerstörung in Kahramanmaraş. Die Stadt liegt im Epizentrum eines der Erdbeben, die am Montagmorgen Teile der Türkei und Syrien erschüttert haben. Das betroffene Gebiet ist fast so groß wie die Fläche Deutschlands. Tausende Gebäude stürzten dabei ein. Die Luftaufnahmen zeigen auch: Mit Baggern und bloßen Händen ist den Schuttmassen wenig entgegenzusetzen.

Im Westen der Stadt: Die staatliche Katastrophenschutzbehörde hat im Fußballstadion eine Notunterkunft eingerichtet. Tausende Menschen sind bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ohne Obdach und auf Hilfe angewiesen. Auch in anderen betroffenen Städten wurden Zelte aufgestellt – überall, wo Platz ist.

Die Opfer der Beben werden mancherorts in Massengräbern beigesetzt. In der syrischen Stadt Dschinderes werden Gräber ausgehoben, während Menschen über den aufgebahrten Leichen beten. Aus Syrien waren zuletzt mindestens 3200 Tote gemeldet worden, aus der Türkei inzwischen mehr als 14.000.

Unmittelbar nach den schweren Erdstößen war am Hafen der südtürkischen Stadt Iskenderun ein Großbrand ausgebrochen. Offenbar waren Container umgestürzt und hatten Feuer gefangen, die genaue Ursache ist aber noch unklar. Mittlerweile ist der Brand gelöscht.

Die Beben haben auch große Teile der Infrastruktur zerstört. Das erschwert die Hilfseinsätze und Bergungsarbeiten. Rettungskräfte haben Mühe, von der Türkei aus einige der am schwersten betroffenen Gebiete in Syrien zu erreichen. Viele Straßen sind unbefahrbar, wie diese Autobahn zwischen dem türkischen Hatay und dem syrischen Aleppo.

In einigen Gebieten haben die Menschen weder Treibstoff noch Strom. Mithilfe weniger Maschinen und im Licht von Lagerfeuern suchen Retter im Dorf Bisnia nach Überlebenden.

Mehr als 100.000 Helfer sind in der Türkei nach Regierungsangaben im Einsatz, viele von ihnen mit Suchhunden. Die Rettungskräfte kämpfen gegen die Zeit. Mit jeder Stunde, die seit dem Erdbeben verstreicht, sinken die Chancen, noch Lebende unter den Trümmern zu finden.

Drohnen und Satelliten sind auch für die Rettungseinsätze von großer Bedeutung. Sie liefern Daten, kartografieren und fotografieren die Katastrophengebiete. So lassen sich Gefahren einschätzen und Rettungseinsätze besser planen.