Erdbeben in der Türkei und Syrien Ein Ballon für jedes tote Kind

In den Trümmern zerstörter Gebäude und Straßen in Hatay platzierten sie am Sonntag rote, blaue und rosafarbene Luftballons – für jedes verstorbene Kind einen. Sie knoteten die Ballons an Kabel und Metallteile, die noch immer aus der Erde ragen. Der Fotograf Ogun Sever Okur hatte das Projekt »Mein letztes Geschenk an die Kinder« ins Leben gerufen.