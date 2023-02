SPIEGEL-Reporter im Erdbebengebiet »Das Militär patrouilliert hier in der Stadt«

Das historische Zentrum von Antakya, im Süden der Türkei. Eineinhalb Wochen nach den schweren Erdbeben liegt ein dichter Staubfilm über der Stadt.

Steffen Lüdke, SPIEGEL-Reporter:

»Ich stehe hier in Antakya, der Stadt, die am meisten getroffen wurde von den zwei Erdbeben. Hinter uns sind die Reste der griechisch-orthodoxen Kirche, eine von vieren im Stadtzentrum. Drei davon sind vollständig zerstört. Plünderer sollen sie ausgeraubt haben. Das haben uns die Menschen hier eben erzählt.«

Hilfe war in Antakya erst spät angekommen. Die Zeit nutzten Plünderer, um Wertvolles aus den Trümmern zu stehlen.

Steffen Lüdke, SPIEGEL-Reporter:

»In der Stadt ist eine ganz komische Stimmung, vor allem nachts, wenn die Sonne untergeht und es dunkel wird. Das Militär patrouilliert inzwischen hier in der Stadt, weil Plünderer immer wieder die Chance nutzen. Vor allem in den ersten zwei, drei Nächten war das so. Man sieht hier Soldaten, die teilweise mit Patronengürteln über der Brust rumlaufen. Es gehen Gerüchte um, dass sie scharf auf Plünderer schießen sollen. Im Netz gehen Videos viral, wie Menschen Selbstjustiz üben an diesen Plünderern. Wahrscheinlich auch, um abzuschrecken. Deswegen werden diese Videos gepostet. «

Steffen Lüdke, SPIEGEL-Reporter:

»Vom Stadtzentrum Antakyas ist so gut wie nichts übriggeblieben. Die Menschen suchen jetzt in den Trümmern noch nach ein paar Habseligkeiten. Der Nachbar hier hat gerade das letzte Saxofon aus der Musikbar getragen.«

Einsatzkräfte arbeiten immer noch daran, Menschen zu retten. Immer wieder halten sie kurz inne, bedeuten allen Umstehenden leise zu sein. Sie warten auf die Schreie der Menschen in den Trümmern.

Die Überreste der historischen Gebäude in der Altstadt zeugen davon, dass hier vor den Erdbeben Menschen aus vielen verschiedenen Kulturen in Frieden zusammenlebten. Jetzt gleicht Antakya einer Geisterstadt.

Steffen Lüdke, SPIEGEL-Reporter:

»Diese historische Stadt ist quasi komplett leer. Die Ausfahrstraßen nach Norden, Richtung Antalya Richtung Adana, waren in den letzten Tagen komplett voll. Die Bewohner fliehen, weil sie hier nichts mehr haben. Die Wasserversorgung ist ausgefallen. Wir haben mit dem Bürgermeister gesprochen, von der gesamten Region. Der rechnet in der gesamten Region Hatay mit allein 30.000 Toten.«