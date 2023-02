Helfer retten ein Baby aus eingestürztem Gebäude

Die Gesamtzahl der Todesopfer in beiden Ländern ist inzwischen auf über 16.000 gestiegen. In der Türkei starben nach einer neuen Bilanz von Behörden und Rettungskräften 12.873 Menschen. In Syrien stieg die Zahl der Todesopfer auf 3.162. Es wird befürchtet, dass die Zahlen weiter steigen werden. Hinzu kommen mehr als 66.000 Verletzte in der Türkei und in Syrien. Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) könnten in beiden Ländern insgesamt bis zu 23 Millionen Menschen betroffen sein.