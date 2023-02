»Hoffen auf Wunder« Helfer retten Baby und weitere Menschen aus Trümmern im Erdbebengebiet

Ein 24-jähriger Mann sei rund 64 Stunden nach dem Beben in der Provinz Kahramanmaras gerettet worden, hieß es. In der Provinz Hatay konnte nach Angaben vom Mittwochabend eine 75-Jährige 60 Stunden nach der Naturkatastrophe aus den Trümmern befreit werden. In der Südprovinz Adiyaman wurde demnach ein sieben Monate altes Baby lebend gefunden.

Das Beben mit einer Stärke von 7,7 bis 7,8 hatte am frühen Montagmorgen das Grenzgebiet erschüttert und enorme Verwüstungen angerichtet. Am Montagmittag folgte dann ein weiteres Beben der Stärke 7,5 in derselben Region.