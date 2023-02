SPIEGEL: Welche Rolle spielt die politische Situation vor Ort?

Wilke: Die Bedingungen, Hilfe zu leisten, sind in Syrien wegen der Bürgerkriegszustände sehr viel anspruchsvoller und komplizierter als in der Türkei. Deswegen ist Hilfe zwar nicht unmöglich. Aber die Anforderungen an eine fachliche Kompetenz, an eine gute Vernetzung vor Ort, an Erfahrung dort in der Region, an professionelle und zugleich verlässliche Partnerorganisationen vor Ort sind hier besonders hoch. Daher ist es umso wichtiger, dass die Spenderinnen und Spender ihr Geld kompetenten Organisationen geben, die entweder schon genau in dieser Region tätig sind, dort bereits Strukturen haben oder aber sehr erfahren und bewährt darin sind, in so schwierigen Gegenden in relativ kurzer Zeit die nötigen Strukturen aufzubauen. Auch das lassen wir uns bei der jährlichen Siegelprüfung genau darlegen: Wie die Organisationen gerade auch in solchen schwierigen Umfeldern ihre Projekte planen, wie sie die Wirkung überprüfen – und wie sie reagieren, wenn sie feststellen, dass etwas nicht gut funktioniert hat.

SPIEGEL: Und wenn ich nun einfach zu einem Anbieter gehe, dem ich etwa Zelte und Schlafsäcke auf den Laster werfen kann? Dann kommt es doch direkt bei den Menschen vor Ort an.

Wilke: Sachspenden ergeben überhaupt nur dann Sinn, gerade auch in einem solchen Fall wie jetzt, wenn seriöse Organisationen ganz konkret dazu aufrufen. Das haben wir vor allem in den ersten Monaten der Ukraine-Hilfe erlebt, als etwa Aufnahmeeinrichtungen vor Ort ganz gezielt und auch befristet um bestimmte Sachen, um Kleidung oder Kinderspielzeug, gebeten haben. Je größer jedoch die Entfernung, umso unwirtschaftlicher werden Sachspenden, und umso schwieriger ist es oft zu erkennen, was an welchem Ort in welcher Qualität benötigt wird. Daher wäre es genau der falsche Weg, wegen Zweifeln bei der Verwendung von Geldspenden jetzt zur Sachspende zu greifen. Da ist die Chance umso größer, dass man auf Betrüger oder inkompetente Sammler hereinfällt.